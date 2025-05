HEI

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

VārdsHEI

ReitingsNo.767

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%7,24

Apjoms apgrozībā75.757.284

Maksimālais apjoms100.000.000

Kopējais apjoms95.695.603

Apgrozības koeficients0.7575%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.3586561844463771,2025-02-13

Zemākās cena0.23297119664169133,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

