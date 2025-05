HDN

Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

VārdsHDN

ReitingsNo.1123

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.10%

Apjoms apgrozībā179,625,245

Maksimālais apjoms300,000,000

Kopējais apjoms300,000,000

Apgrozības koeficients0.5987%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.17620876406289046,2023-11-19

Zemākās cena0.001732296451158479,2022-05-18

Publiska blokķēdeARB

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.