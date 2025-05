HBAR

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

VārdsHBAR

ReitingsNo.20

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa0.0022%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%0,44

Apjoms apgrozībā42.239.760.469,1656

Maksimālais apjoms50.000.000.000

Kopējais apjoms50.000.000.000

Apgrozības koeficients0.8447%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.57014605196947,2021-09-16

Zemākās cena0.0100124401134,2020-01-02

Publiska blokķēdeHBAR

Nozare

Sociālie tīkli

