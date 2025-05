HABIBI

HABIBI is a meme coin, its slogon is: Yallah Habibi, See you in Dubai.

VārdsHABIBI

ReitingsNo.1446

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā814,340,580

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms999,904,257.9

Apgrozības koeficients0.8143%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.05768313568098561,2024-05-22

Zemākās cena0.000324041539671314,2025-02-27

Publiska blokķēdeSOL

IevadsHABIBI is a meme coin, its slogon is: Yallah Habibi, See you in Dubai.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.