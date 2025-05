GSWIFT

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

VārdsGSWIFT

ReitingsNo.1424

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.16%

Apjoms apgrozībā360,769,188

Maksimālais apjoms1,396,500,000

Kopējais apjoms771,112,759

Apgrozības koeficients0.2583%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.8309490782266589,2023-12-15

Zemākās cena0.010991917225546221,2025-03-10

Publiska blokķēdeARB

IevadsGameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.