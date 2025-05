GRT

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

VārdsGRT

ReitingsNo.76

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0003%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.62%

Apjoms apgrozībā9,850,203,366.18509

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms10,800,262,823.318213

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.87513516,2021-02-12

Zemākās cena0,2020-12-17

Publiska blokķēdeETH

IevadsThe Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.