GMX

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

VārdsGMX

ReitingsNo.273

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)121,65%

Apjoms apgrozībā10 158 040,90566512

Maksimālais apjoms13 250 000

Kopējais apjoms10 158 040,90566512

Apgrozības koeficients0.7666%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena90.88797255032739,2023-04-18

Zemākās cena9.628528383979246,2025-04-06

Publiska blokķēdeARB

IevadsGMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.