GMEE

The GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application.

VārdsGMEE

ReitingsNo.1432

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā1,577,935,406.05946

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms3,180,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2021-03-18 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.75497818,2021-04-08

Zemākās cena0.002063997779407495,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

