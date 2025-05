GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

VārdsGLQ

ReitingsNo.1123

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.11%

Apjoms apgrozībā339,999,895

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms650,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2021-04-19 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.19629964016231385,2024-03-21

Zemākās cena0.00118026196749609,2022-06-18

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

