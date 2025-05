GINUX

Green Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

VārdsGINUX

ReitingsNo.2473

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā3,572,880,055,132

Maksimālais apjoms10,000,000,000,000

Kopējais apjoms5,245,959,055,814.6

Apgrozības koeficients0.3572%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.00004609328089689,2021-11-03

Zemākās cena0,2022-08-17

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

