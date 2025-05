GHX

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

VārdsGHX

ReitingsNo.798

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.40%

Apjoms apgrozībā649,965,123.3557609

Maksimālais apjoms808,000,000

Kopējais apjoms808,000,000

Apgrozības koeficients0.8044%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.86724495,2021-04-16

Zemākās cena0.004504326610072382,2023-06-16

Publiska blokķēdeETH

