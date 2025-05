GFAL

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

VārdsGFAL

ReitingsNo.891

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā3,711,694,404.555333

Maksimālais apjoms10,000,000,000

Kopējais apjoms10,000,000,000

Apgrozības koeficients0.3711%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.04893349647156967,2023-12-04

Zemākās cena0.004294128365484062,2025-05-16

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

