GEMS

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

VārdsGEMS

ReitingsNo.886

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.53%

Apjoms apgrozībā399,931,237

Maksimālais apjoms843,303,980

Kopējais apjoms838,793,459.3

Apgrozības koeficients0.4742%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.32139111116021507,2024-10-18

Zemākās cena0.013651603284725885,2025-04-03

Publiska blokķēdeETH

