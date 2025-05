GARI

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

VārdsGARI

ReitingsNo.1797

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.04%

Apjoms apgrozībā561,537,169

Maksimālais apjoms979,444,315.55

Kopējais apjoms979,444,315.55

Apgrozības koeficients0.5733%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.0509175415173795,2022-01-18

Zemākās cena0.001733348167578169,2025-04-19

Publiska blokķēdeSOL

Nozare

Sociālie tīkli

