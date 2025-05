FWC

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

VārdsFWC

ReitingsNo.2324

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā42,259,695,518,342,000

Maksimālais apjoms200,000,000,000,000,000

Kopējais apjoms200,000,000,000,000,000

Apgrozības koeficients0.2112%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.000000000434919705,2022-03-27

Zemākās cena0.000000000006799766,2025-03-11

Publiska blokķēdeBSC

IevadsFWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.