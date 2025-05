FOX

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

VārdsFOX

ReitingsNo.823

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.04%

Apjoms apgrozībā772,286,516

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms999,089,275

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2021-07-16 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena5.134914976417942,2021-11-16

Zemākās cena0.018176800459428835,2023-06-15

Publiska blokķēdeETH

IevadsHelp shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.