FOXSY

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

VārdsFOXSY

ReitingsNo.1028

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.16%

Apjoms apgrozībā661,195,673

Maksimālais apjoms1,978,082,104

Kopējais apjoms1,976,015,648

Apgrozības koeficients0.3342%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.12274402857611348,2024-07-18

Zemākās cena0.01775390315379995,2025-05-31

Publiska blokķēdeEGLD

IevadsFOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.