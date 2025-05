FOR

ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally.

VārdsFOR

ReitingsNo.2062

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.02%

Apjoms apgrozībā795,000,000

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0.795%

Izdošanas datums2019-04-23 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.02 USDT

Visu laiku augstākā cena0.16988121,2021-04-12

Zemākās cena0.000807541113643378,2025-04-14

Publiska blokķēdeETH

