Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

VārdsFORTH

ReitingsNo.638

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)30.64%

Apjoms apgrozībā14,343,554.15380151

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms15,297,897.14455933

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2021-04-22 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena71.37012372,2021-04-22

Zemākās cena1.8903610185714588,2025-04-05

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

Atruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.