FLX

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

VārdsFLX

ReitingsNo.2056

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%30,90

Apjoms apgrozībā193.796

Maksimālais apjoms1.000.000

Kopējais apjoms999.715

Apgrozības koeficients0.1937%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2694.400487426686,2021-11-16

Zemākās cena1.154160395878768,2025-04-09

Publiska blokķēdeETH

IevadsThe RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.