Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

ReitingsNo.385

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.45%

Apjoms apgrozībā385,284,059.4991484

Maksimālais apjoms440,000,000

Kopējais apjoms385,284,059.4991484

Apgrozības koeficients0.8756%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena4.167981738804332,2021-12-10

Zemākās cena0.01697851,2020-11-16

Publiska blokķēdeZEL

Nozare

Sociālie tīkli

