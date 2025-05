FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

VārdsFIO

ReitingsNo.1013

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.66%

Apjoms apgrozībā811,246,439.0644343

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms839,242,769.7719939

Apgrozības koeficients0.8112%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.56914028,2021-04-06

Zemākās cena0.01074395967351126,2025-04-07

Publiska blokķēdeFIONEW

