Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

ReitingsNo.857

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)6.56%

Apjoms apgrozībā39,015,275.17109792

Maksimālais apjoms210,000,000

Kopējais apjoms123,956,250

Apgrozības koeficients0.1857%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena39.250767727233885,2024-09-15

Zemākās cena0.4621311897922055,2025-04-08

Publiska blokķēdeFRACTAL

Atruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.