EVRY

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

VārdsEVRY

ReitingsNo.2852

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā40,389,133

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0.0403%

Izdošanas datums2021-10-20 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.6237858675687351,2021-10-27

Zemākās cena0.001175738247995547,2025-04-15

Publiska blokķēdeETH

IevadsEvrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.