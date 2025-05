ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

VārdsETC

ReitingsNo.37

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0008%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)78.75%

Apjoms apgrozībā152,111,578.85308224

Maksimālais apjoms210,700,000

Kopējais apjoms210,700,000

Apgrozības koeficients0.7219%

Izdošanas datums2015-11-01 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.7523 USDT

Visu laiku augstākā cena176.15769168,2021-05-06

Zemākās cena0.45244601368904114,2016-07-25

Publiska blokķēdeETC

Nozare

Sociālie tīkli

