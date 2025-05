EQB

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

VārdsEQB

ReitingsNo.1003

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.13%

Apjoms apgrozībā33,705,076.47725033

Maksimālais apjoms100,000,000

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients0.337%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.0650397969114989,2024-04-23

Zemākās cena0.010829351961722994,2023-11-21

Publiska blokķēdeARB

