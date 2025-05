EPX

Ellipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols.

VārdsEPX

ReitingsNo.1914

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā78,940,792,746.13872

Maksimālais apjoms132,000,000,000

Kopējais apjoms132,000,000,000

Apgrozības koeficients0.598%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.003522706682859601,2022-05-23

Zemākās cena0.000010850878299293,2024-09-13

Publiska blokķēdeBSC

IevadsEllipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.