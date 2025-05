ELIX

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

VārdsELIX

ReitingsNo.1869

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.14%

Apjoms apgrozībā245,925,876.77188587

Maksimālais apjoms1,500,000,000

Kopējais apjoms1,499,994,210.560958

Apgrozības koeficients0.1639%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.18068135424224743,2024-05-30

Zemākās cena0.004016229385088319,2025-04-09

Publiska blokķēdeSOL

Nozare

Sociālie tīkli

