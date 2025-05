ELDA

Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token.

VārdsELDA

ReitingsNo.2552

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā227,087,010

Maksimālais apjoms600,000,000

Kopējais apjoms588,897,765

Apgrozības koeficients0.3784%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.5909798836466535,2023-05-30

Zemākās cena0.000746973406192393,2025-05-21

Publiska blokķēdeBSC

