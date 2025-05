EKTA

Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose.

VārdsEKTA

ReitingsNo.2958

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.03%

Apjoms apgrozībā34,769,778

Maksimālais apjoms420,000,000

Kopējais apjoms220,500,000

Apgrozības koeficients0.0827%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena10.42278917,2021-09-18

Zemākās cena0,2021-11-01

Publiska blokķēdeBSC

