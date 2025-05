EGO

Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.

VārdsEGO

ReitingsNo.1964

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.16%

Apjoms apgrozībā200,640,190

Maksimālais apjoms323,000,000

Kopējais apjoms323,000,000

Apgrozības koeficients0.6211%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.1315824884726725,2024-03-20

Zemākās cena0.0051625290638896,2025-05-19

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.