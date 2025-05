EFC

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

VārdsEFC

ReitingsNo.1940

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)14.50%

Apjoms apgrozībā5,427,894

Maksimālais apjoms10,000,000

Kopējais apjoms10,000,000

Apgrozības koeficients0.5427%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.9767507538883224,2021-12-29

Zemākās cena0,2021-11-29

Publiska blokķēdeCHZ

Nozare

Sociālie tīkli

