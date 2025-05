EDEN

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

VārdsEDEN

ReitingsNo.2593

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.10%

Apjoms apgrozībā13,232,627

Maksimālais apjoms250,000,000

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients0.0529%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena9.28463752,2021-09-08

Zemākās cena0.006910344546482079,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

