DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

VārdsDYNA

ReitingsNo.1448

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.33%

Apjoms apgrozībā89,254,423.02899967

Maksimālais apjoms500,000,000

Kopējais apjoms500,000,000

Apgrozības koeficients0.1785%

Izdošanas datums2024-09-28 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.5 USDT

Visu laiku augstākā cena3.6457212324107515,2024-09-29

Zemākās cena0.04063908344680659,2025-04-08

Publiska blokķēdeBSC

