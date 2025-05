DTEC

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

VārdsDTEC

ReitingsNo.1652

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.30%

Apjoms apgrozībā59,665,569.29090159

Maksimālais apjoms450,000,000

Kopējais apjoms338,415,647.49448

Apgrozības koeficients0.1325%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.209790098274572,2024-11-17

Zemākās cena0.028555422956206725,2025-04-09

Publiska blokķēdeMATIC

Nozare

Sociālie tīkli

