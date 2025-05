DRINK

Partnered with Brewdog & Google to co-create the future of the spirits industry alongside a global community of risk-takers, creators & innovators. Built on our proprietary “Tokenised Affiliate Protocol” to allow community to sell our products and tokenise the sales contracts, creating a revolutionary new asset class. The future of RWAs & Consumer Crypto.

VārdsDRINK

ReitingsNo.3157

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.22%

Apjoms apgrozībā72,772,197

Maksimālais apjoms721,000,000

Kopējais apjoms721,000,000

Apgrozības koeficients0.1009%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.0317890191454709,2024-10-02

Zemākās cena0.000037548509780273,2025-05-29

Publiska blokķēdeBASE

