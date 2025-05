DOGK

DAGKnight Dog is a Memecoin on the KRC20 protocol on Kaspa. Join our hero "DOGK" as he navigates his way through the BlockDAG world, protecting and guarding the Kaspa network Dagknight Dog will be at the forefront, helping onboard users to the revolutionary technology, and visionary founders of the worlds first BlockDAG, Kaspa!

VārdsDOGK

ReitingsNo.1981

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā4,459,237,949

Maksimālais apjoms10,000,000,000

Kopējais apjoms4,459,237,949

Apgrozības koeficients0.4459%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.002676908413664451,2024-11-19

Zemākās cena0.000039685966470422,2025-04-18

Publiska blokķēdeKRC20

IevadsDAGKnight Dog is a Memecoin on the KRC20 protocol on Kaspa. Join our hero "DOGK" as he navigates his way through the BlockDAG world, protecting and guarding the Kaspa network Dagknight Dog will be at the forefront, helping onboard users to the revolutionary technology, and visionary founders of the worlds first BlockDAG, Kaspa!

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.