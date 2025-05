DOGGY

$DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format.

VārdsDOGGY

ReitingsNo.2306

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā2,250,595,564.23979

Maksimālais apjoms5,000,000,000

Kopējais apjoms2,250,595,564.23979

Apgrozības koeficients0.4501%

Izdošanas datums2021-05-14 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.09090379,2021-05-15

Zemākās cena0.000181603512354394,2025-05-29

Publiska blokķēdeBSC

