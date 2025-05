DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

VārdsDOGE

ReitingsNo.8

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0092%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.28%

Apjoms apgrozībā149,471,346,383.7052

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms149,471,346,383.7052

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2013-12-12 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.000559 USDT

Visu laiku augstākā cena0.7375666,2021-05-08

Zemākās cena0.000085474399384111,2015-05-07

Publiska blokķēdeDOGE

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.