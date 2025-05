DOAI

DOJO Protocol is a pioneering blockchain network designed specifically for AI data monetization and GPU training. Our platform integrates advanced blockchain technology with cutting-edge AI capabilities to revolutionize how AI models are trained, developed, and monetized.

VārdsDOAI

ReitingsNo.2352

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.02%

Apjoms apgrozībā711,071,234.2007211

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms999,996,545.4739852

Apgrozības koeficients0.711%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.036077243407007145,2024-09-06

Zemākās cena0.000506039727213694,2025-05-30

Publiska blokķēdeSOL

IevadsDOJO Protocol is a pioneering blockchain network designed specifically for AI data monetization and GPU training. Our platform integrates advanced blockchain technology with cutting-edge AI capabilities to revolutionize how AI models are trained, developed, and monetized.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.