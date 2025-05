DFC

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

VārdsDFC

ReitingsNo.1750

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0,01%

Apjoms apgrozībā26 563 279

Maksimālais apjoms200 000 000

Kopējais apjoms199 999 999

Apgrozības koeficients0.1328%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena3.9396355203834914,2024-04-10

Zemākās cena0.06264857575771907,2025-05-18

Publiska blokķēdeTONCOIN

Nozare

Sociālie tīkli

