Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

VārdsDEXE

ReitingsNo.63

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0003%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)65.28%

Apjoms apgrozībā83,733,368.98844688

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms96,504,599.33609451

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena33.54117435,2021-03-08

Zemākās cena0.65351413,2020-11-10

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

Atruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.