DEGEN

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

VārdsDEGEN

ReitingsNo.455

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.15%

Apjoms apgrozībā14,179,608,879

Maksimālais apjoms36,965,935,954

Kopējais apjoms36,965,935,954

Apgrozības koeficients0.3835%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.06943421122899052,2024-02-24

Zemākās cena0.000000811763929504,2024-01-07

Publiska blokķēdeBASE

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.