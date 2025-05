DECHAT

Dechat is an open, secure web3 communications protocol that powers decentralized user interactions. Let your users chat, discover and transact digital assets seamlessly within and across your applications.

VārdsDECHAT

ReitingsNo.2535

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)3.56%

Apjoms apgrozībā4,895,047

Maksimālais apjoms25,000,000

Kopējais apjoms25,000,000

Apgrozības koeficients0.1958%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena8.743363868481442,2024-03-11

Zemākās cena0.021114458728950337,2025-04-11

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

