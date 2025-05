DCK

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

VārdsDCK

ReitingsNo.1205

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.16%

Apjoms apgrozībā678,215,649

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms960,416,889.4816276

Apgrozības koeficients0.6782%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.1835686222895271,2024-03-11

Zemākās cena0.006272543350543952,2025-04-07

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

