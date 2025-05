DBC

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

VārdsDBC

ReitingsNo.1464

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā5,428,952,299

Maksimālais apjoms10,000,000,000

Kopējais apjoms10,000,000,000

Apgrozības koeficients0.5428%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.6586530208587646,2018-01-09

Zemākās cena0.000353639298356,2020-03-13

Publiska blokķēdeETH

