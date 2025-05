DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

VārdsDASH

ReitingsNo.169

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)360.08%

Apjoms apgrozībā12,280,479.27359785

Maksimālais apjoms18,900,000

Kopējais apjoms12,280,479.27359785

Apgrozības koeficients0.6497%

Izdošanas datums2014-01-01 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.2138 USDT

Visu laiku augstākā cena1642.219970703125,2017-12-20

Zemākās cena0.21389900147914886,2014-02-14

Publiska blokķēdeDASH

Nozare

Sociālie tīkli

