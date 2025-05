CWS

Crown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

ReitingsNo.2282

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.90%

Apjoms apgrozībā4,852,051.960426

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms7,645,850

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2021-02-01 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena58.89886711,2021-03-16

Zemākās cena0.047597490588792306,2023-08-05

Publiska blokķēdeBSC

