The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services.

VārdsCWA

ReitingsNo.6439

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms600,000,000

Kopējais apjoms600,000,000

Apgrozības koeficients0%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.06772037122264928,2024-05-12

Zemākās cena0.002007648644318652,2025-02-11

Publiska blokķēdeOP

