Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

ReitingsNo.92

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0002%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)3.01%

Apjoms apgrozībā1,002,372,839.231479

Maksimālais apjoms2,100,000,000

Kopējais apjoms2,093,769,839.0352812

Apgrozības koeficients0.4773%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena6.468239711847785,2023-02-08

Zemākās cena0.34324412364907425,2023-11-03

Publiska blokķēdeCORE

Nozare

Sociālie tīkli

